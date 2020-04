Tu je već i termin za narednu sezonu Lige šampiona!

Kao što znate, plan je da se sezona 2019/20 odigra po svaku cenu, što će očekivano doneti pomeranja za narednu 2020/21.



Podsetimo, savezi se nadaju da će prvenstva moći da se nastave u drugoj polovini juna, te da će se završiti do kraja jula, a onda bi se nastavila i evropska takmičenja Liga šampiona i Liga Evrope, do kraja avgusta. Predviđena finala LE i LŠ su 26. i 29. avgust.



Stoga, plan je da naredna sezona u LŠ počne tek krajem oktobra. Preciznije, prema nekim najavama, 20. oktobra bi počele nove sezone u LŠ i LE.



Ako ste zaboravili, evropska takmičenja uglavnom počinju sredinom septembra i traju do kraja maja ili početka juna.



Ipak, kada sve ovo prođe deluje da će se fudbal nastaviti u svim ligama i takmičenjima, a termine će "omogućiti" i odluke UEFA i FIFA da se reprezentativne utakmice odlože sve do marta naredne godine...





Sve u svemu, čeka nas još mnogo dobrog fudbala kada sve ovo prođe...