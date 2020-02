Trofej i otkaz - Vreme za Tuhelovu osvetu?

Kada se Tomas Tuhel bude vratio sa Pari Sen Žermenom u Dortmund, neće biti milosti, a progoniće ga i sećanja.



Nije uobičajeno da dobijete otkaz nakon trofeja, ali se sadašnjem treneru francuskog šampiona baš to desilo u Borusiji.



Tri dana nakon što je osvojio kup Nemačke, prvi trofej u pet godina, on je otišao iz Dortmunda, zbog razloga koji nisu ni danas razjašnjeni.



Više je teorija, zvanično, klub i trener su se rastali godinu dana pre isteka ugovora posle sastanka predsednika Vackea i Tuhela na kome je došlo do neslaganja.



I to je sve što su u Dortmundu objasnili navijačima nakon šokantnog raspleta.



Ali, dosta toga navodno nije štimalo.



Odnosi Tuhela i direktora i legende Mihaela Corka, bili su loši. Ma kako čudno to zvučalo, trener je bio ,mnogo tvrdoglaviji od svog prethodnika Klopa, i često je dolazio u sukob zbog odluka o transferima, ali i problema sa skautskom službom koja po njemu nije radila dobro.







Recimo, Tuhel je bio u hladnom ratu sa Svenom Mislintatom, koji je kasnije završio u Arsenalu, poznatim skautom zbog nekih njegovih odluka. Uz to sukob je nastao nakon strašno bombaškog napada na autobus Dortmunda pre meča protiv Monaka.



Trener je izjavio da klub nije konsultovao ni njega, ni igrače da li su spremni da nastupe protiv Monaka, što je Vacke oštro demantovao.



Već prethodnog leta, Tuhel se žestoko pobunio zbog prodaje Humelsa Bajernu, odlaskaMihtarijana kada je Rajola slomio stolicu na sastanku sa predstavnicima Dortmunda, ali i prodaje Gundogana Sitiju. Po njemu tada je slomljena kićma tima i ekipi oduzeta šansa da se bori za titulu.



Dortmund je u toj na neki način katarzičnoj godini završio kao treći, u kvalifikacijama za Ligu šampiona, kako rekosmo, osvojili su kup pobedom protiv Ajntrahta, a u kontroverznim okolnostima ispali su od Monaka u četvrtfinalu Lige šampiona.







Ima još priča. Navodno, svlačionica, odnosno par uticajnih igrača poput Sahina nisu bili u dobrim odnosima sa trenerom, a govorkalo se da Tuhel nije bio za to da se Gece vrati iz Bajerna u klub jer je smatrao da će to poremetiti konekciju sa navijačima.



Kap koja je prelila čašu bila je priprema prodaje Dembelea Barseloni posle sezone u kojoj je Francuz eksplodirao, a navodna pojačanja koja su predložena su samo ubrzala raskid.



Vreme je Tuhelu dalo za pravo, nasledio ga je Piter Boš iz Ajaksa koji je smenjen već do decembera, klub je bio četvrti, nije prošao grupnu fazi Lige šampiona, a pojačanja koja su dovedena to nisu bila.



Jer, ako se vratimo u to leto, Toprak, Dahud, Jarmolenko, Toljan, Maksimilijan Filip su uglavnom razočarali, većina sada nije u klubu, istina tog leta stigao je i Sančo, ali daleko od toga da je bio predviđen za velike uloge.



Ostalo je istorija, posle loše sezone, Dortmund je opet menjao trenera, Tuhel završio u PSŽ, sada će se suočiti sa svojom prošlošću.