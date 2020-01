Trka za Alegrijem - Ko dobija novog "Fergija"!?

U Mančesteru se ponovo šuška da je Solskjer blizu otkaza Junajted je odigrao već tri utakmice u novoj godini, naravno bez pobede na vidiku. "Crveni đavoli" su poraženi od Arsenala prvog januara 2:0, usledio je meč FA kupa sa Vulvsima koji se završio sa 0:0 i čeka svoju reprizu za pet dana, samo četiri dana uoči velikog derbija sa Liverpulom. A tu je i poraz pre tri dana u prvoj utakmici polufinala Karabao kupa, na "Old Trafordu" je slavio Siti sa 3:1.Norvežanina čeka duel sa Noričom za vikend, ali bez obzira na rezultat, nastaviće se rad na dovođenju Alegrija. Problem može predstaviti Milan, koji je ozbiljno zagrizao za čoveka koji im je doneo poslednju titulu u Seriji A."Rosoneri" se nalaze u velikoj rezultatskoj krizi, Pioli nije uspeo da pokrene stvari na bolje, došao je Ibra, ali jasno je da Šveđaninu treba čvrsta ruka i čovek sličnih uspeha da ga vodi pored terena, što Pioli definitivno nije.Alegrijeva želja je navodno Junajted, ali pitanje koliko će biti spreman da čeka da se reši situacija oko Solskjera. U oba kluba bi bio predstavljen kao "Ferguson", to jest rešenje na duže staze. "Rosoneri" mogu da iznenade kolege iz Mančestera bržom i konkretnijom ponudom.Jedno deluje sigurno a to je da Masimilijano neće uspeti do kraja da "izgura" priču oko odmora.