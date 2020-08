Triler u Koimbri, Benfika igra "Klasiko" za spas

Kad ne znaš šta ćeš, ti ga nazoveš „Klasiko“, primećuju cinični, jer mnogo je duela najvećih timova u različitim zemljama (to se menja sa decenijama), prihvatilo ovaj običaj.



Jasno „El Klasiko“ je jedan, ali argentinski „Super Klasiko“, svakako je neviđeno rivalstvo, holandski „Klasiker“ je ostao to što jeste, iako je Fejenord pao u zapećak PSV Ajndhovena, nemački „Der Klassiker“ je sada meč između Bajerna i Dortmunda, mada pre devedesetih, „Milioneri“ nisu imali takav status, a rivali Bavaraca su se menjali, od Gladbaha, preko Hamburgera, do Verdera u jednom trenutku.



O derbiju Lisabona i karanfil revoluciji smo pisali u prošlim brojevima, kao i načinu na koji je Porto izrastao u glavnog rivala Benfike, pa je tako i ova, po mnogima najfudbalskija zemlja Evrope dobila svoj „O Clássico“, sudar dva najuspešnija kluba. Čitali ste, od osamdesetih su „Zmajevi“ napravili neverovatan niz od 63 trofeja i približili se ekipi Benfike na samo pet pehara zaostatka, plus dok u Evropi „Orlovi“ gube finala, Porto ih dobija, pa su uspešniji van granica zemlje.









Nekada se sve svodilo na rivalstvo dva grada, jer u Portou ne vole baš ništa što dolazi iz Lisabona, bilo da je fudbal ili vino u pitanju. Benfika je još tamo početkom prošlog veka utropala Portou osam komada, tek da ih postavi na pravo mesto, a mnogo više su se brinuli šta rade komšije „Lavovi“, nego šta se dešava u Portou.



Kako rekosmo Pinto da Košta je od početka osamdesetih sproveo revoluciju, „Zmajevi“ su raširili krila pa je poražavajući podatak za Benfiku da recimo Porto ima bolji skor u međusobnim duelima, 11 pobeda više, iako „Orlovi“ imaju bolju gol razliku. Jer, nekada su bili mnogo bolji i ubedljivo pobeđivali rivala sa severa, ali kako su se stvari okrenule, razlika se istopila.



Porto je vratio titulu ove sezone, Benfika ostala bez trenera, priprema oprobani recept, vratili su Žorgea Žesusa na klupu, na mesto uspeha, hoće i Džejmsa Rodrigeza čime bi zabili nož u srce navijačima Portoa, ali pre svega toga zavesa će biti stavljena finalom kupa u Koimbri.













Šansa za Benfiku da spasi sezonu, za Konseisaoa da nastavi duplom krunom žetvu trofeja. Od kada je seo na klupu na „Dragau“, legenda Portugala je osvojio dve lige, ali nijedan kup, sa Bragom je stigao do finala 2015. Izgubio je od Sportinga. Sa Portom je pre 22 godine osvojio kup kao igrač. Inače, Benfika ima mnogo bolji skor od „Zmajeva“ kada je ovo takmičenje u pitanju, tokom pedesetih i šezdesetih kada su dominirali kup je bio redovno njihov, do sada su 26 puta slavili, ali samo tri puta u ovom veku.



Porto je 16 puta dizao ovaj trofej, šest puta od 2000. liga je jasno mnogo važnija, pogotovo od kada je LŠ put ka novcu i prestižu. Od osam finala, sedam puta je Benfika tukla Porto, potpuno su dominirali, od početnih 5:0 pedesetih, do 2004. kada je Kamačo dobio Murinja u finalu, bilo je 2:1 nakon produžetaka, Simao Sabrosa je rešio pitanje pehara.



Ove godine Porto je u prvenstvu pobedio Benfiku oba puta, pitanje je u kakvom su stanju igrači iz Lisabona posle raspada nakon restarta. Nelson Verisimo koji je zamenio Bruna Lagea na klupi je osvojio kup kao igrač sa Vitorijom Setubal, on je čovek Benfike, praktično čuvar mesta za Žesusa u sledećoj sezoni.



Timovi imaju različite stilove, Benfika napadački, Porto je pragmatičniji, verovatno će Verisimo biti oprezniji, naučiti na greškama prethodnika.