Tri scenarija nastavka u Seriji A, svi sem Juventusa protiv jednog, pogodite zbog čega?

Do kraja je 12 kola, plus meč između Intera i Sampdorije koji treba da se nadoknadi, što se kupa tiče, to je u ovom trenutku po strani.



Problem će biti i format završnice evrokupova, u slučaju da prođu Inter, Napoloi i Juventus.



Ukupno bi trebalo da bude 20 termina u kalendaru da se sve završi, a ako bi recimo za pet nedelja (provizorni datum 26. april) šampionat bio nastavljen, morali bi da se igra svaka dva ili tri dana.



Protiv ovoga su svi, osim Juventusa. Lako je zaključiti, u Laciju su već saopštili da je to favorizovanje šampiona koji ima praktično dva tima i sa te strane bi bio mnogo svežiji od rivala. Rimljani se nadaju tituli, ali sa tankom klupom teško će izdržati non-stop igranje.



Odložili su nastavak treninga, posle kritika, sukoba Anjelija i Lotita, jer je dogovor da niko ne trenira i fudbaleri se ne izlažu riziku.



Druga opcija koju je pomenuo više puta predsednik saveza Gravina je da se sezona završi plej-ofom odnosno baražom za ispadanje.



Ali, i tu je nejasan model, pominju se prva četiri tima, protiv toga će se jasno buniti Juventus koji vodi na tabeli. Da li bi bila napravljena mini liga, ili bi "Bjankoneri" krenuli sa nekom prednošću, komplikovana je situacija i to bi izazvalo dosta polemijke.















Treća varijanta je da sezona bude produžena do polovine jula, ali to bi značilo da ugovor igrača koji ističu na kraju sezone budu produženi za dve nedelje, plus nije jasno kako bi to uticalo na finansijske izveštaje klubova koji se računaju zaključno sa 30. junom. Uz to, to bi bilo protiv ideje UEFA da šampionati budu završeni do kraja juna.



U narednih nekoliko dana klubovi, odnosno Lega Kalćo i savez bi trebalo da nađu model takmičenja, naprave kalendar, mada, ponovimo, sve zavisi od situacije na terenu.



Juče je umrlo 345 ljudi od Korone, zaraženo novih 3000, izlečeno otprilike toliko. Epidemija sada stagnira, ali su brojevi zastrašujući, nadajmo se, fudbal na stranu, da je Italija prošla najgore.



A opet, ko može to da tvrdi...