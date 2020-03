Tri imena i definitivno precrtana, Setijen siguran u Barsi

Nakon Ćavijevog intervjua za katalonske medije, postalo je jasno - Kike Setijen ostaje na klupi Barselone i naredne sezone!



Setijen je Barsu preuzeo sredinom januara, nakon eliminacije iz Superkupa Španije od Atletiko Madrida, što je bila kap koja je prelila čašu Ernesta Valverdea.



Setijen je potpisao ugovor do leta uz mogućnost da ga produži do 2022. godine, ali i klauzulu po kojoj klub može da raskine saradnju u bilo kom trenutku.



Usled koronavirusa, kako je EURO 2020 pomeren na 2021. godinu, postalo je jasno da ni Ronald Kuman ni Roberto Martinez neće napuštati Holandiju i Belgiju, odnosno - neće biti kandidati za klupu Barse ovog leta.



Ćavi Ernandes je ostao jedini kandidat, ali je ponovo podvukao da ne želi da dolazi ako ne bude sam donosio odluke i to na početku novog projekta.



Španski mediji stoga danas tvrde - Kike Setijen definitivno ostaje na klupi bez obzira na ishod ove sezone, kada ona bude nastavljena.



Barsa je pre pauze preuzela prvo mesto u La Ligi od Real Madrida, a u osmini finala Lige šampiona odigrala je samo prvi meč sa Napolijem na San Paolu (1:1).



Videćemo kakve će posledice koronavirus ostaviti na Barsu i koliko će pojačanja dobiti Setijen pred novu sezonu...