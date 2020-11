Tri dana do BANKROTA Barselone?!

Barsin početak sezone je jedan od verovatno najgorih u istoriji trofejnog kluba.



Kuman je došao, a onda je usledio haos. Prvo je Leo Mesi javno poručio da želi odlazak, ipak Katalonci su pregrmeli produženi prelazni rok i uspeli da zadrže kapitena u ekipi. Makar do kraja ugovora krajem sezone.



Prošle nedelje je usledila možda i najbolja vest za simpatizere Barse, Bartomeu je napustio klub, ali je odlazak predsednika pokazao koliko su Katalonci, pretežno njegovom zaslugom, loše poslovali u prošlosti.



Španski mediji pišu da Barsi preti bankrot, vremena za "vađenje" nema mnogo - računi se moraju srediti već do četvrtka. Šta Barsa mora da uradi?



Reži, reži i reži. Katalonci moraju da postignu dogovor sa svojim igračima o smanjenju plata za 30%, to jest klub mora uštediti 190 miliona evra na platama igrača! Naravno, komplikaciju pravi i Leo Mesi.



Argentinac je ubedljivo najplaćeniji igrač tima, ukoliko ne ode u januaru sledi mu i bonus za lojalnost - to jest što nije napustio klub pre isteka ugovor. Ukoliko se nekako provuku i postignu zajednički dogovor do četvrtka, jasno da će uslediti prodaje već u januaru - nešto što bi konkurenti mogli dobrano da iskoriste.







Od standardnijih klub bi mogli da napuste Grizman, Umtiti pa čak i Dembele.



Dakle situacija je jasna, brojimo sitno do četvrtak i čekamo izjavu sa "Nou Kampa". Bez dogovora, Barsi sledi bankrot već u januaru mesecu. Pandemija je uzela veliki danak katalonskom timu.