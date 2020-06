Tri Brazilca, jedan surov, drugi razočaran, menja trećeg koga navijači mole da ode!

"Nije kriv tim, ja sam", preuzeo je odgovornost na sebe David Luiz posle laganog poraza Arsenala u Mančesteru. Jasno, ovaj Artetin tim nema nikakvu šansu za Ligu šampiona, Španca čeka mnogo posla, a mediji i navijači se nadaju da će otpustiti Luiza.



On je uspeo da odigra verovatno najgorih pola sata kada je ušao umesto povređenog Pabla Marija, kriv je za Sterlingov gol, a onda je posle pet minuta u drugom poluvremenu napravio penal i crveni i praktično sve rešio.



"Nikada neće naučiti, jednostavno to je on, ne može da pomogne Arsenalu", kaže Geri Nevil, a Karager dodaje da je najbolje za Artetu da ne produži ugovor sa Luizom.



Brazilac međutim tvrdi da trener, a i on sam, na užas navijača žele da ostane.



Šta će od svega biti, hoće li Arsenal aktivirati klauzulu o produžetku ili jednostavno pustiti Luiza, ostaje da vidimo, tek, mnogi veruju da će ako stigne zemljak Tijago Silva, Luizu biti pokazana vrata.



Silva ne pravi takve greške, istina stariji je dosta, napuniće 36 godina, hoće ga i bivši trener Anćeloti u Evertonu, ali Arsenal je ipak klub sa više prestiža.



Kapiten PSŽ je razočaran u još jednog zemljaka, Leonarda, koji ga je svojevremeno doveo u Pariz iz Milana, tada kao jednog od najboljih štopera sveta. Osam sezona je Tijago Silva bio u klubu, stub tima, lider svlačionice, ozbiljan, profesionalan, ali na kraju su mu jednostavno saopštili da za njega nema mesta.













"Tužan je i razočaran, ne shvata odluku PSŽ, i sada je pokazao da je sposoban da igra na vrhunskom nivou", kažu ljudi iz njegovog okruženja.



"Leonardo mu je slomio srce, ali ostaće i pokušati da sa PSŽ osvoji Ligu šampiona. Ima ponude, tek posle avgusta će odlučiti", pišu francuski mediji.



Pominjao se povratak u Milan, ali dolaskom Ragnika ta opcija je isključena jer Nemac hoće da pravi mlad tim i neće svakako okupiti odbranu oko čoveka koji u septembru puni 36 godina.



Hoće li Arteta reagovati ostaje da vidimo, ali on je izrazio želju da mlađim štoperima priključi jednog iskusnog igrača.