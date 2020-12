Trenera Seltika povredili protesti navijača

Posle tog poraza navijači Seltika protestovali su i tražili da Lenon ode iz kluba.



"Što se tiče dešavanja u nedelju, povredjeni smo i razočarani. Shvatam frustracije navijača pošto trenutno nemamo dobre rezultate. Dovoljno sam odrastao da prihvatim kritike i uvrede. Neke od njih su opravdane, a neke su preterane. To je uloga trenera i odgovornost koju moraš da snosiš", rekao je Lenon, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).



"Igrači su osetili gnev navijača. Neke je to iznenadilo, neke je uzdrmalo. Ali, oni žele da poprave stvari za njih, a očigledno i za klub i za mene", dodao je trener glazgovske ekipe.



Lenon je razgovarao sa članovima uprave o nedavnim rezultatima i ima njihovu podršku.



Upitan da li je mislio da će posle poraza od Kauntija dobiti otkaz, Lenon je odgovorio: "Nisam verovato u to, ali bih razumeo da se to dogodilo".



"Veoma sam zahvalan. Oni ne otpuštaju trenere samo da bi ih otpustili. Imali smo mnogo uspeha. Prolazimo kroz težak period, ali oni ne ostavljaju na cedilu", dodao je on.







Seltik će u četvrtak od 18.55 igrati na gostujućem terenu protiv Milana,utakmicu petog kola Grupe H u Ligi Evrope.



Seltik ne može da prođe dalje pošto je poslednji na tabeli sa jednim bodom.Lil je prvi na tabeli sa osam bodova, Milan ima sedam, a Sparta je sakupila šest bodova.



U prvenstvu, u kome zaostaje 11 bodova za vodećim Rendžersom, Seltik će u nedelju dočekati Sent Džonston.



Lenon je rekao da će ponovo "zvučati kao da se ponavlja", ali da veruje da njegova ekipa može da se popravi i ravnopravno se bori za 10. uzastopnu šampionsku titulu.



"Za 20 godina, uradio sam sve što je u mojoj moći da donesem uspeh klubu i navijačima. To se neće promeniti zbog meseca loših rezultata ili što su ljudi uznemireni mojim stilom rada. Mislim da nam nedostaje malo samopouzdanja, malo vere. Ali, to se može vrlo brzo okrenuti i onda malim koracima posle toga da gradimo, gradimo, gradimo", naveo je Lenon.

Seltik je pobedio samo dva puta u poslednjih 10 utakmica, a niz od 35 utakmica bez poraza u Kupu prekinut je u nedelju, kada je Seltik izgubio na svom terenu od Ros Kauntija sa 0:2 u Liga kupu.