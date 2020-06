Trener Fiorentine Bepe Jakini bio je zaražen koronavirusom, rekao je danas predsednik tog fudbalskog kluba Roko Komiso.







Italija je jedna od najpogođenijih zemalja pandemijom koronavirusa, u Fiorentini je takođe bilo zaraženih, među kojima fudbaleri Dušan Vlahović, Patrik Kutrone i članovi lekarskog tima.



"Naš trener je takođe imao virus, a ja to nisam znao. Ima svu moju podršku", rekao je predsednik kluba iz Firence, preneli su italijanski mediji.



Trener Atalante Đan Pjero Gasperini nedavno je rekao da je u martu imao koronavirus. On je to saznao tek nedavno, nakon testiranja na antitela.



Takmičenje u italijanskom fudbalu prekinuto je pre skoro tri meseca, a nastaviće se 12. juna revanš utakmicom polufinala Kupa između Juventusa i Milana, dok Serija A počinje osam dana kasnije.ž