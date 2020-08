Trener Omonije se raduje meču sa Zvezdom!

Crvena zvezda će u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona gostovati kiparskom šampionu - Omoniji, u meču koji će biti odigran 15. ili 16. septembra.



Tim povodom se oglasio i trener Kiprana, Hening Berg, čovek koji je tri godine igrao za Mančester junajted.



"Zanimljiv žreb. Crvena zvezda je veoma dobar tim, koji stalno igra u Ligi šampiona. Ima iskustva u evropskim takmičenjima i u finansijskom smislu vrlo snažan klub. Sve ekipe u 3. kolu kvalifikacija bile su veoma dobre. Radujemo se meču, biće ovo biti jako dobar test za naš tim protiv takvog protivnika", rekao je Hening Berg.



Osvrnuo se i na to što je njegov tim konačno domaćin u nekoj evropskoj utakmici.



"Posle dve gostujuće utakmice u Evropi, pozitivno je to što ćemo igrati kod kuće. Biće teško i moramo da budemo 100% spremni kada dođe taj dan", kaže trener Omonije.



Crvena zvezda će morati da bude oprezna jer je Omonija izbacila Ararat i Legiju do sada u okviru kvalifikacija.



"Proučavaćemo protivnika do dana meča. Legija je bio drugačiji tim od Ararata, a Crvena zvezda je drugačija od Legije. To neće biti lak duel, ali cilj je prolaz i to možemo da ostvarimo na našem terenu", ističe on.