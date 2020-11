Trener ima poruku za Mitra!

Aleksandar Mitrović nije imao mnogo dobrih mečeva ove sezone, osim meča protiv Lidsa gde je postigao dva gola, nije imao mnogo sreće da trese mrežu.



"Držimo njegovo samopouzdanje konstantnim porukama da radi dobro, znajući gde smo ove sezone i razumeći dinamiku ovog prvenstva. Biće ovo jedan dobar mentalni test, posebno za napadača koji treba da postiže golove", rekao je trener Skot Parker.



Ističe i da golovi moraju da se zasluže.



"Mora da rasčisti neke stvari u glavi, mora da zna šta treba da radi na terenu u svakoj nedelji. Mora da radi na treninzima, na terenu, ljudi kažu da sreću morate zaslužiti i to je upravo ono što se dešava", rekao je on.



"Naravno, u ovom trenutku ima slabiji početak, ali biće još takvih situacija kada će imati dve ili tri slabije utakmice. Ono što treba da radite jeste da se držite svoje igre čak i kada ne ide, a to se postiže jakim radom. To je ono što on treba da radi."



Parker je naveo i da želi svoj tim u Premijer ligi sledeće sezone i da će biti veliki uspeh ukoliko budu četvrti od dna.