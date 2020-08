Trener Bajerna: ''Imamo najboljeg golmana na svetu''

"Utakmica je bila visokog tempa, sa šansama na obe strane. Mi imamo najboljeg golmana na svetu u Manuelu Nojeru i on nas je u odredjenim trenucima ostavio u meču. Ono što je sjajno je to kako je ekipa igrala, pošto se mnogo ljudi pitalo kako će se Bajern braniti protiv onako impresivnog napada. Mislim da smo u tom pogledu bili veoma dobri. Imali smo dobar stav u ekipi i to je sjajno videti", rekao je Flik posle utakmice, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).





Bajern je večeras u Lisabonu, šesti put u klupskoj istoriji postao prvak Evrope, pošto je u finalu Lige šampiona pobedio Pari Sen Žermen sa 1:0.







"Mi zaista otežavamo posao protivnicima, kada razmislite kako smo radili u defanzivi do 92. minuta. Robert Levandovski je jurio za loptom, to je bilo neverovatno. Ovo je bila kompletna timska igra", naveo je trener Bavaraca.On je pohvalio strelca jedinog gola Kingslija Komana.



"Možda je ove sezone konačno izašao iz senke Franka Riberija i Arjena Robena. Kingsli je neverovatno talentovan, a večeras je pokazao da zna i da postiže golove", naveo je on.Flik je dodao da nije postavio rok do kada treba da se završi proslava titule.



"Treba da slavite kada nešto osvojite. Morate da napravite proslavu i ne znam kada će se ta zabava završiti", naveo je trener.





Bajern je ove sezone osvojio triplu krunu, pošto je osim Lige šampiona bio najbolji i u Bundesligi i Kupu Nemačke.



-