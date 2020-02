Trećeligaši besni, Klop im "izbio" iz kase pola miliona funti!

Od 20:45 časova očekuje nas jedan od kontroverznijih mečeva u istoriji engleskog kupa.



Liverpul igra reprizu duela iz četvrte runde sa Šruzberijem, prošli susret se završio sa 2:2 tako da je Klop odredio da će ovaj duel "izneti" klinci, to jest tim ispod 23 godina sa Kričlijem pored aut-linije umesto Nemca.



Oglasio se i trener Šruzberija Sem Rikets, koji žali za propuštenom finansijskom prilikom. Zbog Klopove odluke ovaj duel neće biti na TV-u, a i cena karata je smanjena. Tako da se očekuje prihod od 100-150 hiljada funti, dok šef trećeligaša smatra da je moglo da se prihoduje i 600 hiljada funti.



"Ogromno je. Prihod je od vitalnog značaja za klub poput našeg. Za nekog poput nas igranje protiv prvog tima Liverpula generisalo bi profit do 600 hiljada funti, sada je to 100 hiljada. U našem klubu se broji svaki peni. To je najveće razočarenje", izjavio je Rikets.



Šruzberi je 2016. godine igrao sa Mančester Junajtedom, zaradili su preko milion funti što im je omogućilo da izgrade i stadion kasnije.