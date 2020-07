Treće nema - ili APOEL namešta Saviću, ili su testovi na koronavirus nepouzdani

Vujadin Savić je ponovo pozitivan na koronavirus.Da li je to moguće? Ovo je pitanje za epidemiologe koji su aktuelni ovih dana, a podsećamo da je Vujadin Savić prvo bio pozitivan, da bi sa tri negativna testa otišao na Kipar.Hronologija?Nakon što je bio pozitivan na koronavirus, Savić je bio negativan 25. juna, potom 4. i 6. jula. Tada je dobio rezultate od Batuta i odmah se uputio za Kipar.On je 8. jula po dolasku na Kipar testiran od strane kluba, i tada je dobio pozitivan rezultat da bi samo dan kasnije, kako saznaje "B92", otišao na privatnu kliniku bez znanja kluba i tamo je bio negativan.Klub ga je ponovo testirao istog dana i ponovo je bio pozitivan. B92" prenosi da APOEL želi da smesti Vujadinu Saviću kako bi on kasnije pristao na smanjenje plate za naredne dve godine, ali verujemo da se to neće desiti.U jedinom preostalom slučaju opcija je da nečiji testovi nisu validni.