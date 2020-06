Tragikomedija - Španija već ključa, najčudniji sukob Barse i Reala!

Navikli smo da španski i katalonski mediji svakodnevno ratuju i utrkuju se u tome da prednost prebace na polovinu rivala.



U nedostatku drugih tema, pred nastavak La Lige, u kom će Barsa i Real voditi žestoku borbu za titulu, madridski i katalonski mediji "zakačili" su se oko rasporeda. Verovali ili ne, žale se zbog identične stvari, tačnije Madriđanima smeta što Katalonci igraju u prva četiri kola posle Reala, a Katalonci se bune zbog istog - oni misle da je to upravo u korist ekipe Zinedina Zidana.



Da krenemo od Katalonaca, čiji Sport piše da kalendar ponovo favorizuje Real, koji će svaki put znati rezultat Barselone pred svoje duele. Katalonci smatraju da je to prednost Reala, baš kao i činjenica da će Madriđani imati dan više da se pripreme za "prvo" kolo posle pauze sa Eibarom (subota), te da imaju potom i dan više odmora do druge utakmice sa Valensijom (četvrtak). Barselona svoje mečeve igra u subotu protiv Majorke, pa u utorak sa Leganesom.



Istovremeno, madridski As je plasirao identičnu priču, samo iz "kontra" ugla, pod naslovom da La Ligin raspored zabrinjava Real. As u svom članku navodi da će Barsa čak četiri utakmice, u 28, 29, 30. i 31. kolu igrati pre Reala i da će to biti dodatni pritisak na Zidanovu ekipu. As smatra da bi Barsin skok na +5 (Barsa ima dva boda više), i na makar 24 sata, biti dodatna otežavajuća okolnost za Madriđane.









Takođe, As se buni i zbog toga što Barsin rival narednog utorka - Leganes, svoju utakmicu posle gostovanja na Kamp Nou igra posle samo tri dana protiv direktnog rivala za opstanak - Majorke. Ovo ne bi bilo toliko smešno da Barsa isto ima samo tri dana odmora, gostuje Sevilji takođe u petak, posle samo 72 časa, baš kao i Leganes.



Sve u svemu, raspored je takav da će Barsa i Real svoje prve četiri utakmice odigrati od 13. do 23, odnosno 14. do 24. juna, da će neko imati u prvoj nedelji dan više odmora, a neko u drugoj.



Dakle, kada se podvuče crta, razlika uopšte nije toliko velika kao što mediji pokušavaju da "favorizuju" onog preko puta.



A o tome da se žale zbog identične stvari, da Barsi smeta što igra pre Reala i misli da je to "kiks", a da Madriđani smatraju da je to prednost Katalonaca, to je već posebna priča...







Raspored u naredna četiri kola:







13. jun, 22.00 Majorka - Barselona

14. jun, 19.30 Real Madrid - Eibar





16. jun, 22.00 Barselona - Leganes

18. jun, 22.00 Real Madrid - Valensija





19. jun, 22.00 Sevilja - Barselona

21. jun, 22.00 Real Sosijedad - Real Madrid





23. jun 22.00 Barselona - Atletik Bilbao

24. jun 22.00 Real Madrid - Majorka