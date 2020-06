Tragična noć za Galatu, dva preloma, teška povreda Muslere i kraj sna o tituli!

Fudbaleri Galatasaraja poraženi su na gostovanju od ekipe Rizespora rezultatom 2:0 u meču koji su obeležila dva preloma i dve teške povrede ekipe iz Istanbula.Najpre je stradao legendarni golman i kapiten Galatasaraja Fernando Muslera. On je na početku utakmice doživeo prelom potkolenične kosti u sudaru sa napadačem Milanom Škodom, koji možete pogledati OVDE Usledio je višeminutni prekid da se Musleri ukaže pomoć, a ubrzo je prebačen i u bolnicu.Upravo je napadač Rizea, Škoda načeo mrežu Galate 20 minuta kasnije, najpre je promašio penal, ali mu se lopta odbila od golmana Kočuka pravo na nogu - 1:0. Na poluvremenu je Fatih Terim krenuo na sve ili ništa, uveo je napadača Florina Andonea, ali je i on stradao!U sudaru sa golmanom Rizea, doživeo je tešku povredu u 70. minutu, kada je napustio teren.Ubrzo se pojavila informacija da je i on doživeo prelom noge.Prethodno je meč bio praktično rešen, pošto je u 53. minutu Torun postavio konačnih 2:0.Galatasaraj je večeras ostao bez dvojice igrača, ali i šanse da ostane u trci za titulu, pošto Trabzon i Bašakšehir sada imaju šest bodova više.