Tragedija od Arsenala, "Lisice" na korak od vrha!

U drugoj utakmici večerašnjeg programa Arsenal je doživeo novi poraz pošto je bolji od njega bio Barnli i to na "Emiratima".Bilo je 0:1, a nakon prvih 45 minuta golova nije bilo.Svašta se dešavalo večeras, posebno u tom drugom poluvremenu kada je sve rešeno. U prvom po jedna šansa na obe strane, Lakazet i Kris Vud su propustili svoje šanse, a u drugom Arsenal je osakaćen potezom Granita Džake. Uhvatio je u predelu vrata protivničkog igrača, pokazao sav svoj bes i dobio crveni karton u 58. minutu utakmice.To je dovelo i do napada Barnlija i gola koji je usledio u 73. minutu utakmice. Bio je korner, Obamejang je bio na prvoj stativi, na kraju je upravo on poslao loptu u svoj gol za pobedu gostiju. Dovoljno da krenu šale o Arsenalu.Gosti su uspeli da održe prednost, na kraju pobeda ekipe koja se bori za opstanak, a ni Arsenal nije daleko od te borbe što je zaista poražavajuće.