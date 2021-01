Tradicija – Znate li šta je Ne'er Day?

Kada je u pitanju Old Firm, sve je u tradiciji, na žalost sektaštvu, ali i datumima.Nije čudno što Seltik i Rendžersi tradicionalno igraju za praznik, neki put na prvi dan nove godine, ili čak poslednjeg dana stare, u pitanju je želja svih da budu na istom mestu svake godine i pokažu privrženost klubu. Zbog toga je praznični meč razlog da se uđe uz slavlje i dobar predznak u novu kalendarsku godinu.Uvek se pravi „Hajp“, Seltiku je bilo važnije od svega da 1988. dobije Old Firm na stogodišnjicu postojanja.„Srećan rođendan Bojsi“ odjekivalo je sa tribina, a oni su se navijačima odužili pobedom od 2:0. Oba gola postigao je Frenk MekAvjenu koji je imao kultni status u Seltiku od tada, a fudbalera Rendžersa Marka Valtersa su sa tribina zasuli bananama. Ovaj tamnoputi Englez je bio česta meta rasizma u Glazgovu.Koliko je pobeda Seltika značila? Toliko da su do kraja sezone izgubili samo jednu utakmicu i postali prvaci, Gersi im nisu mogli ništa iako bi sve dali da paradiraju sa trofejem u godini veka postojanja kluba koji najviše ne vole.Ludnica prvog dana 1994. ostaće zapamćena, nasilje na tribinama je dostiglo vrhunac, pa iako je Rendžers sa bodovima napustio stadion rivala, a njihov golman Ali Maksvel je napadnut na terenu. Mark Hejtli i Oleg Kuznjecov su srušili Seltik, ali su jedva napustili stadion. Pre toga, Rendžersi nisu dobili pet duela protiv večitog rivala, ali te godine su do kraja srušili sve pred sobom i dokopali se krune.„Tevtonska“ pobeda zabeležena je na Ibroksu drugog dana 1997. kada je Jorg Alberc bombom doveo Gerse do prednosti, zatim Di Kanio u „trejdmark“ zelenim kopačkama, poravnao, da bi Danac Bo Andersen doneo pobedu domaćima. Ali, fudbaleri Seltika su napali sudiju nakon što je poništio gol Portugalca Kadetea u samom finišu meča.Ali, sledeće godine Seltik je pobedio sa 2:0, Krejg Barli i Pol Lambert su doneli istorijsku pobedu Hopsima. To je bio jedini Old Firm koji su dobili te godine, ali su osvojili titulu i sprečili da Rendžersi vladaju punih deset godina u škotskom fudbalu, jer devedesete su bile godine „protestanata“, Seltik je trpeo udarac za udarcem.Ne'er Day kako izgovaraju Škoti derbi za Novu godinu odigran je još 1894. godine bila je u pitanju prijateljska utakmica dobili su je Gersi sa 3:2.Kada je, kako kažu navijači Seltika, Rendžers „umro“ početkom decenije, Patrik Tistl je bio nezvani gost za „novaka“.I znate li što se meč igra za Novu Godinu, a ne za Božić.Pa, verovali ili ne, Božić se dugo vremena nije ni slavio. Starije generacije čak kažu da su radili na taj dan, a praznik posmatraju kao „katolički“, pa Rendžersi, iako i protestanti slave praznik neće da igraju. A i Seltiku ne bi prijale prozivke na račun Pape na taj dan.Ali, Nova Godina je drugo, prilika za izađeš iz kuće, tada nisi sa porodicom, navijači mogu da doputuju iz svojih rodnih mesta, atmosfera je mnogo više slavljenička i raspevanija. Sve to imali su u vidu kada su taj ključni meč, jedan od najvećih u svetu fudbala pomerili prelazi između godina ili Hogmanay kako ga zovu. Plus, derbi je kada su džepovi prazni od poklona, najbolja zabava za ljude koji su se vratili u grad ili ga nisu ni napuštali.Najtragičniji praznični derbi je onaj iz 1971. kada se na „Ajbroksu“ srušila tribina i poginulo 66 navijača Gersa. Ova utakmica obično deli sezoni na pola, ali iz razumljivih razloga to nije slučaj ove godine.Inače, Rendžersi imaju ozbiljnu prednost i četiri meča više, to ne znači ništa u derbiju, ali sva je prilika da će prekinuti niz Seltika od devet titula.