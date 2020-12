Tradicija se ne menja ni kod ovakve Barse, Sosijedad ponovo mušterija na Kamp Nou

Fudbaleri Barselone nastavili su tradiciju uspešnih rezultata protiv Real Sosijedada na Kamp Nou pošto su slavili 2:1 nakon preokreta u derbiju 19. kola La Lige.







Delovalo je da neće biti tako kada je ove sezone sjajni Vilijan Hoze doveo goste iz San Sebastjana u vođstvo u 27. minutu.



Napadač Real Sosijedada je bez po muke smestio loptu u mrežu nakon asistencije Portua.



Izabranici Ronalda Kumana odgovorili su brzo pogotkom Žordija Albe u 31. minutu.



Iskusni levi bek katalonskog kluba šutirao je jako precizno slabijom desnom nogom u rašlje, a gostujući golman nije imao šanse da zaustavi ovaj udarac.



Potpuni preokret usledio je u 43. minutu kada je Frenki De Jong primio loptu na ivici ofsajda i bez problema je sporveo u mrežu.



Sudija je konsultovao VAR zbog izuzetno diskutabilne odluke, ali je video tehnologija jasno signazlizirala da Holanđanin nije bio u nedozvoljenoj poziciji.



Bilo je to najfurioznijih 15 minuta za katalonski klub ove sezone.



Do kraja meča bilo je pokušaja na obe strane. Antoan Grizman je propustio dve prilike u kratkom vremenskom intervalu, dok je šansu da to kazni propustio Aleksander Isak, čiji udarac je u u 85. minutu odbranio Ter-Štegen.



Barselona je ovom pobedom izbila na peto mesto sa šest bodova manje i utakmicom više od lidera Atletiko Madrida.