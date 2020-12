Totenhemova tužna istorija na „Enfildu“, Klop smenio i Murinja!

Kao i obično, svaki dolazak Žozea Murinja izazvaće veliko interesovanje u Liverpulu. Ratovi koje je vodio sa Benitezom, čuveni gol Luisa Garsije (fantomski gol) u Ligi šampiona, veliki rivalitet Čelsija i Redsa u drugoj polovini prošle decenije, ali i činjenica da je na „bisu“, posle onog klizanja Džerarda sprečio Liverpul da osvoji titulu stvorila su od njega neprijatelja na „Enfildu“.



Stadion neće moći baš da ga nagradi uvredama, iako će nekoliko hiljada ljudi biti prisutno, daleko je to od one zastrašujuće atmosfere po kojoj je Merzisajd poznat.



Ali, iako nema rivalstva klubova, ove sezone je Totenhem više nego konkurentan, izgleda da je „Ze“ doneo svoju „medicinu“ za isuviše dobre momke iz svlačionice i da je na putu da od njih napravi drski, veliki tim. Kao da je „Pevcima“ to bilo potrebno, da ih neko uveri da su spremni da pobeđuju.



Recimo i to da za Liverpul i „Enfild“, Totenhem vežu horor iskustva. Naime, oni u jednom periodu nisu pobedili (nije greška) punih 73 godine. Naime, od 1912. „Spursi“ do 1985. nisu znali kako izgleda pobeda na mitskom stadionu, nije bilo ni živih među navijačima da prepričaju. Ali, onda su namirisali titulu, Liverpul, jedan od najboljih evropskih timova tog vremena je imao jednu od retkih loših godina osamdesetih.



Totenhem je zahvaljući sjajnim odbranama Reja Klemesa ostao u igri, a onda je rezervista Miki Hazard savladao Grobelara. Činilo se tada da ekipu iz Londona ništa ne može da zaustavi na putu ka tituli, jer jedna grozna tradicija je srušena. Umesto toga, raspali su se u finišu, počeli da gube u seriji i brzo se predali, šansu je iskoristio Everton koji je osvojio titulu, pa se radovao plavi deo Liverpula, za promenu.



„Pevci“ su i 1973. ostavili Bila Šenklija bez reči i utišali domaće navijače, Redsi se se trkali sa omraženim Lidsom i Arsenalom za šampionat, Pat Dženings je odbranio dva penala prvo Kigenu, pa Tomiju Smitu, završilo je 1:1, ali je na kraju sezone Liverpul bio prvi. Zanimljivo da je drugoplasirani Arsenal ostao bez Evrope uz zluradost Totenhema koji je bio tek osmi, ali kao osvajač Liga kupa je završio u Kupu UEFA.







U dominantnoj sezoni Liverpula 1978. kada su dali 85 golova i primili 16, dali su sedam golova Totenhemu, a poslednji Terija MekDermota je menadžer Bob Pejsli okarakterisao kao najbolji gol ikad viđen na „Enfildu“.



Bolan je bio i poraz Totenhema u finalu Liga kupa 1982. Tada je Stiv Arčibald matirao Grobelara, pa je tim iz Londona promašio nekoliko zicera, i poklonio izjednačenje. Roni Vilan je izjednačio, pa postigao gol u produžetku, da bi legendarni Jan Raš stavio tačku u 120. minutu. Ostala je neverica jer je Totenhem pokazao mnogo više, a ostao praznih ruku.



Kada se sve sabere, ovo je za njih nelagodan put, za 110 godina, gostovali su 77 puta, dobili samo šest. Jedino su Siti i Njukasl više puta izgubili na ovom gostovanju.



Ali, stanite, tu je Murinjo.



On je protiv Liverpula odigrao najviše, 29 mečeva u karijeri, tačnije vodio svoje timove, ima 12 pobeda, 9 remija i 8 poraza.



Ali, na „Enfildu“ je dobio prvi put, kada je vodio Čelsi, Džo Kol je u finišu presudio Redsima. No, izgubio je već sledeće sezone. Ukupno je tri puta pobedio na ovom stadionu, sa Junajtedom je jedino imao negativan skor, ali nije ni gubio, obično bi parkirao autobus protiv Klopa. Dva puta je izvukao remi, ali je posle poraza u decembru 2018. od 3:1, dva dana kasnije dobio otkaz...