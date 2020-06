Totenhem u velikim problemima, morali da pozajme ogroman novac, šta će biti sa Murinjovim željama?!

Fudbalski klub Totenhem pozajmiće 220 miliona dolara (oko 195 miliona evra) od Engleske banke kako bi olakšao finansijsku situaciju pogoršanu krizom izazvanom pandemijom koronavirusa.



U Totenhemu očekuju da će do juna 2021. godine izgubiti oko 250 miliona dolara, pošto navijači neće moći da prisustvuju utakmicama, ali i jer klub neće moći da organizuje dve utakmice NFL lige.



Totenhem je saopštio da pozajmljeni novac neće iskoristiti za dovođenje igrača.



"Uvek smo vodili klub na samoodrživoj finansijskoj osnovi. Već sam rekao 18. maja, tokom mojih 20 godina u klubu, bilo je mnogo prepreka na putu, ali nijedna ovako velika, pandemija koronavirusa se pokazala kao najozbiljnija od svih. Neophodno je da sada svi radimo zajedno, naučnici, Vlada i ostali stručnjaci, da nađemo bezbedan način da vratimo gledaoce na sportske i zabavne manifestacije", rekao je predsednik Totenhema Danijel Levi.



Totenhem je poslednje četiri godine igrao u Ligi šampiona i to mu je donosilo zaradu, ali ove sezone se muči da se plasira u najskuplje takmičenje, pošto je trenutno osmi na tabeli sa sedam bodova zaostatka za Čelsijem na četvrtom mestu, koje vodi u Ligu šampiona.



Premijer liga nastaviće se 17. juna, a do kraja sezone ostalo je da se odigra još devet kola.