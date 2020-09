Totenhem nastavio po Murinjovom, Anćelotijev pečat je tu!

Fudbaleri Totenhema izgubili su na svom Vajt Hart Lejnu od Evertona rezultatom 1:0 (0:0) u prvom kolu Premijer lige.



Iako su i Karlo Anćeloti i Žoze Murinjo u približnom periodu preuzeli svoje timove, utisak je da je Italijan tokom ovog leta, uradio svoj domaći iz prošle sezone, za razliku od odavno pročitanog Portugalca.

Totenhem nije ništa bolji nego prošle sezone, dok je Everton sa Alanom, Dukureom i Rodrigezom pokazao da će ove sezone biti opasan i neugodan za svakog rivala.



Murinjo je izveo najjaču postavu na koju može da računa u ovom trenutku, a nažalost, to podrazumeva da su među 11 i Ben Dejvis i Hari Vinks.Totenhem je nastavio tamo gde je stao i prošle sezone, igrao je prilično jalovo, bezidejno, ali je u prvom poluvremenu imao dve dobre prilike.Dele Ali je imao jedan opasan šut sa 16 metara, a najbolju šansu propustio je novajlija Met Doerti i to posle maestralne asistencije Harija Kejna, ali se istakao sjajni golman Pikford.S druge strane, Everton je daleko ozbiljnija ekipa dolascima Alana, Dukurea i Džejmsa Rodrigeza, i danas je zasluženo došao do pobede.Ričarlison je propustio najbolju priliku u prvom poluvremenu, izašao je sam na Ljorisa, obišao ga, a onda umesto da doda Kalvertu-Luina, šalje loptu daleko preko gola.Ipak, na startu drugog dela igre, tačnije u 55. minutu, Dinj je sjajno izveo slobodnjak sa strane, a Kalvert-Luin je nadskočio Dajera i Alderverelda i glavom zakucao za 0:1. Totenhem je morao da krene u ofanzivu i da proba da napadne konkretnije, ali je i dalje bio prilično neuverljiv. Murinjo je uveo Sisoka još na poluvremenu umesto povređenog Alija, potom Bergvajna i Ndombelea, no, rezultat je ostao isti.