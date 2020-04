Totenhem najvredniji klub u PL, ali šta je potrebno da se to pretoči u trofeje?

Studija koja se pojavila u Engleskoj pokazuje da je, ma kako to čudno zvučalo, Totenhem navredniji klub u Premijer ligi.



O čemu se radi?



Naime, odnos između troškova i prihoda, manje plate igrača, plus nov stadion, lansirali su "Pevce" ispred Sitija i Liverpula, njih biznis model je doneo najveći skok vrednosti.



Ali, u fudbalu nije reč o tome već o trofejima, a njih u severnom Londonu nema već više od deceniju, tačnije od 2008. Stigao je Murinjo umesto Poketina, upravo je to što se očekuje od njega, trofeji, makar i u domaćim kupovima, ali "Pevci" nisu bili ni blizu ove sezone, a kako sada stvari stoje, ostaće i izvan Lige šampiona, mada imaju šansu, kada i ako prvenstvo bude nastavljeno.



Vrednost Totenhema je porasla u odnosu na prošlu godinu za oko milijardu evra, pa su preskočili Siti i Junajted. Drugim rečima, kako objašnjava analiza, ako bi se pojavio kupac, s obzirom na finansijsko stanje "Pevaca" odnosno početnu poziciju, on bi bio u mnogo boljoj situaciji nego da kupi neki od većih klubova.



Ali šta je potrebno da taj finansijski uspeh pretvore u velika ostvarenja na terenu. Problem će ponovo biti nedostatak novca za transfere jer to je Levijev biznis model, može da se troši samo zarađeno, pa bez Lige šampiona Murinjo mora da se zadovolji sa oko 60 miliona evra, budžet sa kojim se ne može uraditi ništa bitno.



Ali, šta su njegovi ciljevi?



Pre svega da sredi odbranu, to je bio problem i kod Poketina, ali za to je potreban novac jer Alderveireld jedini zadovoljava kriterijume Portugalca. Vertongenu, ističe ugovor, Orije, Rouz, Fojt su na prodaju, pominje se da će stići Menije kao slobodan igrač, ali to nije dovoljno, Murinjo traži štopera. Ubeđuje Godina, ali Urugvajac posle loše sezone u Italiji želi da se vrati u Španiju. Mnogo imena je u igri, videćemo mogu li da ugrabe Maksa Aronsa, ili da eventualno potraže neko rešenje među slobodnim igračima i za levu stranu.











Murinjo takođe mora da oživi Ndombelea, 80 miliona, rekordno pojačanje, pričalo se da će ga uzeti Barselona, ali od toga nema ništa. Njega mora da probudi, kao i da nađe dobitnu kombinaciju na sredini. Musa Sisoko bi posle povrede mogao da pomogne, videćemo koliko može Žedson nakon perioda prilagođavanja i kako će uklopiti i Harija Vinksa, kao i šta čeka kažnjenog Dajera.



U napadu će ostati Kejn, Son je u vojsci, Bergvajn će ga menjati, Totenhem ima devet mečeva nešto da pokuša, možda se domogne i petog mesta i Lige šampiona, ali potreban je "plan B" za sledeću sezonu.



To podrazumeva stvaranje pre svega jake odbrane, svi Murinjovi timovi su polazili od toga, a nastavak sezone bi mogao da mu posluži da i bez pojačanja, proba neke varijante, mogao bi da ima pun tim na raspolaganju jer su se neki igrači oporavili od povreda, ali to ne umanjuje potrebu da se pojača, pre svega u odbrani.