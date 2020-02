Totenhem ''mora'' nešto da osvoji!

Totenhem je sinoć posle preokreta pobedio Sautempton sa 3:2. Londonski klub nije osvojio trofej 12 godina, a poslednji put 2008. godine, kada je trijumfovao u Liga kupu.



"Moramo da osvojimo nešto zbog navijača. Zaslužujemo trofej, dugo ga nismo osvojili, ali niko nam ga neće dati, pa moramo da nastavimo da se borimo", rekao je Ali, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).



Totenhem je prošlog juna izgubio sa 0:2 od Liverpula u finalu Lige šampiona, u poslednje tri sezone stizao je do polufinala u kup takmičenjima, a osvojio je drugo mesto u Premijer ligi, u sezoni 2016/2017.



Totenhem je sinoć do 78. minuta gubio sa 1:2, ali je golovima Lukasa Moure i Sona u završnici uspeo da se plasira u peto kolo FA kupa.



"To mnogo govori o karakteru ekipe. Mi smo jedna od najboljih ekipa na svetu i godinama smo na okupu", naveo je Ali.



Trener Totenhema Žoze Morinjo rekao je da je bolji tim izgubio sinoć.



"Moram da budem iskren i da kažem da je bolji tim izgubio, ali moji igrači su igrali sa više srca i išli su do svojih granica. Iz nivoa inteziteta i svežine, bili su mnogo jači od nas", dodao je on.