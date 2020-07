Topovi upucali Pepa, finale za Arsenal!

Arsenal će ponovo pokušati da spasi sezonu kroz FA kup.Uspeli su da savladaju Mančester siti u okviru polufinala večeras na "Vembliju" rezultatom 2:0, a oba gola postigao je Pjer Emerik Obamejang.Mančester siti je bio taj koji je imao loptu u svom posedu, koji je napadao, ali je Arsenal čekao svoje šanse da preko brzih igrača u napadu stigne do gola. To su i uradili izabranici Mikela Artete koji je danas savladao svog učitelja Pepa Gvardiolu.Arsenal je bio opasniji tim na startu i to im se isplatilo već u 19. minutu. Bila je to organizovana akcija Arsenala, Pepe je centrirao levom nogom, a Obamejang je uspeo da ubaci loptu u mrežu iz teške situacije. Ekipa iz Londona je imala još jednu šansu do kraja poluvremena, Mustafi je pokušao da pogodi, ali bezuspešno.Svim silama je Mančester siti krenuo u nastavku, a šanse su redom propustali Marez, Sterling i De Brujne. Tražili su i penal igrači Pepa Gvardiole, ali je nakon VAR tehnologije Mos pokazao da se igra nastavi. Imao je i David Silva jednu šansu, a vreme je prolazilo. Napominjemo i odličnu partiju Davida Luiza koji je bio jedan od kandidata za igrača utakmice.Ipak, ta titula odlazi u ruke Pjeru Emeriku Obamejangu.Nakon fantastičnog pasa Kierana Tirnija, Obamejang je izbio 1 na 1 sa Edersonom i pogodio je za konačnih 2:0. Mančester siti je pokušao preko Laporta, ali je već bilo kasno da se bilo šta uradi, Arsenal je stigao do velikog finala, a Mančester siti je ostao bez bitnog trofeja u Engleskoj. Kažemo "bitnog", pošto Liga kup nije toliko bitan Englezima poput FA kupa i prvenstva.