"Tobdžije" u novom ruhu, "Hajberi" kao inspiracija

Klub iz Londona smo danas pominjali u pogledu poslova na transfer polju.



Arsenal je blizu uspešnog dogovora sa štoperom Gabrijelom iz Lila, dok naslovi L'Ekipa navode "tobdžije" kao klub koji je prvi poslao ponudu za Husema Aouara.



Arteta se sprema za svoju prvu punu sezonu kao trener kluba, na početku PL Arsenal će gostovati Fulamu i Aleksandru Mitroviću a na "Krejven Kotidžu" će nositi gostujuću garnituru sa motivima nekadašnjeg "Hajberi" stadiona.



Arsenal je svoj nekadašnji dom zamenio "Emirajtsom" 2006. godine. "Hajberi" je bio mesto velikih uspeha kluba, videćemo da će nova garnitura doneti više sreće, ali i bodova na gostovanjima.



