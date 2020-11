To mu je, što mu je - Klop ima jedan jedini sastav na raspolaganju!

Jirgen Klop je bio u problemu i pre reprezentativne pauze, a onda je u razmaku od samo sedam dana ostao i bez Džoa Gomeza, Endija Robertsona, Mohameda Salaha i Džordana Hendersona.



Dok Robertson i Henderson nisu teže povređeni, Gomez neće igrati do kraja sezone, baš kao i Van Dajk, dok je Salah pozitivan na koronu i verovatno će se uskoro vratiti.



Ako na to dodamo da je Tijago Alkantara i dalje povređen, kao i Okslejd-Čemberlen, a da Arnolda čeka pauza do Nove godine, Klop će jedva sastaviti tim za vikend.



Zapravo, Klop ima na raspolaganju samo devetoricu prvomtimaca, oni će svi u startnu postavu, a pomoći će im Vilijams i Džons.



Teško da Klop može nešto novo da smisli, dobra vest je da se vraća Fabinjo, koji će zauzeti mesto pored Matipa u srcu odbrane.



Liverpul dočekuje Lester u nedelju u 20.15, a ovo je trenutno jedini mogući sastav Redsa:



Alison - Vilijams, Matip, Fabinjo, Milner - Keita, Vajnaldum, Džons - Žota, Mane, Firmino.