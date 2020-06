To je veliki Bufon! Điđi objasnio Kristijanu Ronaldu neke stvari!

Nema mira oko Ronalda, ali je ipak posle požara nastalog nakon utakmice sa Milanom, i izgubljenog kupa, situacija pod kontrolom.



Naime, Portugalac je u lošim odnosima sa Sarijem, protiv Milana je igrao centralnog napadača, gotovo da nije pipnuo loptu, pa je u finalu odbio da ponovo bude na toj poziciji.



Sari je nakon meča izjavio da je on želeo da Ronaldo ponovo vodi napad, ali da su se Dibala, Košta i Kristijano dogovorili drugačije.



To je izazvalo zaprepašćenje, pa i pitanja ko sastavlja tim, a pokrenuta je i inicijativa u medijima da Sari bude smenjen i da Juventus vrati Alegrija koji je još pod ugovorom sa klubom. Na to se nadovezala priča da je predsednik Anjeli ljut na sportski sektor, Paratićija i Nedveda koji su ga ubedili da smeni Alegrija godinu dana pre isteka ugovora i dovede Sarija. Uz to, pokazalo se da su potezi u prelaznom roku promašeni, Rabio i Remzi nisu puno pokazali, kao ni Danilo, jedino je De Liht garancija, ali tu nema šta da se pogreši, Holanđanin je plaćen 70 miliona evra.



Ipak, pobeda u Bolonji u nastavku šampionata je vratila deo mira u ekipu, iako je Ronaldo bio nezadovoljan, smatra da nema dovoljno lopti. Sari je odbrusio da nema vremena da se žali, da se benzin puni posle svake utakmice. Kristijano je dao gol iz penala, ali je delovao očajno i bez snage na terenu, promašio je par zicera.







Umešao se kako pišu mediji Đanluiđi Bufon. Slavni golman je razgovarao sa Ronaldom, on je autoritet za Kristijana. Navodno mu je rekao da svlačionica i dalje misli da je Ronaldo poseban, da je najbolji igrač na svetu, ali i da nikakvi istupi nisu dozvoljeni. Od njega je tražio da spusti loptu, da radi još više i uverio ga da se Juventusov mentalitet poklapa sa Ronaldovim, da je pobednički.







Time je kriza prevaziđena, sada Juventus čeka da se Lacio spotakne večeras u Bergamu kako bi stekao nešto veću prednost. Imaju problema sa povredama, ali na sreću, sledeći protivnik u petak je Leće, tim koji je davljenik. To će biti šansa za Ronalda da se raspuca pred odlučujuće mečeve u šampionatu...