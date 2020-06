To je to, Mesi spreman za 'restart'!

Španska Primera nam se vraća narednog vikenda.



Branilac titule Barselona će krenuti iz Majorke restart šampionata dok će drugoplasirani Real Madrid dočekati Dmitrovićev Eibar.



Setijen će na raspolaganju po svemu sudeći imati i Mesija!



Argentinac je imao lakšu povredu mišića, prethodnih dana je trenirao izdvojen iz grupe sa posebnim režimom, mediji su pominjali da neće biti spreman za 28. kolo Primere.



Danas su vesti dosta bolje za navijače Barselone, Leo Mesi se u potpunosti priključio kolektivnim treninzima što znači da će biti uz svoj tima protiv Majorke u subotu.



New week! Season is resuming! GET YOUR HANDS IN THE AIR! 🙌🙌🙌🙌🙌 pic.twitter.com/ZOaq85fpCC