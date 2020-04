To je duh neuništive fudbalske nacije! I da svi odustanu, Englezi će igrati, zna se i kada počinje!

I dok smo danas saznali da se sezona prekida, odmosno okončava u Francuskoj i Argentini, da u Italiji traje rat političara i klubova, da u Španiji fudbaleri ne žele na teren dok se ne smanji mogućnost zaraze, Englezi će po svome.



Veliki novac je u igri, neće odustati, a sezona bi trebalo da počne 8. juna i da se završi do kraja jula, kako je UEFA propisala.



Plan je jasan, sačuvati oko 900 milion prihoda od TV prava, odigrati bezbedno do kraja, ali i regularno. Uz sve sumnje klubovi će finansirati testove, sprovesti sve neophodne mere, a u petak će biti donesen projekat "Restart" koji bi značio da se PL vraća za šest nedelja.



Kako će izgledati?



Ostale su 92 utakmice, veruje se da bi mogle da budu odigrane za 50 dana. Takođe u to će biti umetnuta i završmica FA kupa. Vlada Engleske podržava nastavak sezone kako bi se digao moral nacije, neće biti navijača, možda čak do kraja godine, ali i fudbal na TV je veliki korak.



Dauning strit je zahtevao i od ostalih nižih liga da igraju i tako saćuvaju fudbalski sistem.



Neki klubovi su se vratili treninizima, ali igrači to rade individualno, ono koji se vrate u UK, prvo moraju i karantin, recimo i Pep Gvardiola koji je zbog smrti majke sve ovo vreme u Španiji.











Klubovi će morati da plate pet miliona evra za testove na koronu, igrači će biti testirani dva puta nedeljno, ali će medicinske radnike plaćati PL, a ne klubovi.



Klubovi bi želeli da igraju na domaćim terenima, ali veća je verovatnoća da bi moglo da se igra tamo gde ima manje zaraženih, dakle van Londona. U svakom slučaju iako nema navijača, minimum 300 ljudi će biti potrebno da se organizuje utakmica.



Pisali smo već lopte će biti sterilisane, klubovi bi mogli da organizuju kampove, biće zabranjeo pljuvanje, izgleda da će proći ideja od pez izmena.



Oataje televizija, država se bori sa Skajem i BT Sportom da dopuste prenose, ali ove stanice odbijaju. Strah je da će se ljudi okupljati po kućama onih koji imaju pristup prenosima, kako bi gledali...