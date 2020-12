Tiramu žestoka kazna zbog pljuvanja

Tiram će propustiti narednih pet utakmica u Bundesligi i nemačkom kupu, a šesta je uslovna i aktiviraće se ako napravi neki prekršaj do 21. decembra 2021. godine.



On je takođe kažnjen i sa 40.000 evra, a klub ga je prethodno kaznio oduzimanjem jedne plate koja će biti donirana u humanitarne svrhe.



Franzuc je na utakmici sa Hofenhajmom u subotu u lice pljunuo protivničkog igrača Štefana Poša. Sudija tog meča je potom pregladao video snimak i Tiramu pokazao crveni karton.



Sportski direktor Menhengladbaha Maks Eberl rekao je juče da pljuvanje ovakvo ponašanje nije karakteristično za Tirama, sina legendarnog Francuza Lilijana Tirama, koji je u taj klub stigao 2019. iz Gengana.



Tirama su nakon utakmice kritikovali i njegovi saigrači i trener Menhengladbaha. On se potom izvinio Pošu, Hofenhajmu, saigračima, porodici i istakao da će prihvatiti sve posledice tog gesta.