Tijago Silva uopšte nije želeo na Ostrvo, ali...

"Godine su samo broj u dokumentu. Uopšte se ne brinem zbog brzine (Premijer lige). Fizički se osećam mlado i dobro sam pripremljen", rekao je 36-godišnji Brazilac, preneo je Bi-Bi-Si.



Silva je prošlog meseca potpisao za Čelsi, nakon što je sa Pari Sen Žermenom osvojio sedam uzastopnih titula prvaka Francuske.



"Ovo je sjajna prilika koju su mi pružili Čelsi i trener Frenk Lamapard. Ne želim da ih izneverim", rekao je Silva.



Silva bi trebalo da učvrsti odbranu Čelsija, koji je prošle sezone primio najviše golova nego bilo koji tim medju prvih deset u Premijer ligi.



"Nadam se da ću uspeti da svoje iskustvo prenesem na ove mlade momke, i da ćemo biti mnogo bolji u odbrani", naveo je on.



Silva dugo sebe nije video u Premijer ligi zbog stila fudbala koji se igra u Engleskoj.



"Nisam imao nikakvu želju da igram u Engleskoj. Duge lopte, centaršutevi i udarci iz daljine su za mene težak način igranja. Uvek sam želeo da igram sa loptom na zemlji. Međutim prvenstvo se razvilo, ima mnogo više tehničkog fudbala. Malo po malo, to me osvojilo", rekao je Silva.



Tijago Silva će debitovati za Čelsi sutra, u kup meču protiv Barnslija.