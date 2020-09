Tijago Alkantara - I povređen i pozitivan

Nakon što je zablistao na debiju za Liverpul u pobedi nad Čelsijem, Tijago Alkantara je van stroja.



Derbi sa Arsenalom propustio je zbog lakše povrede, Jirgen Klop je potvrdio da će biti spreman posle reprezentativne pauze, a danas stiže informacija da je pozitivan na koronavirus.



Liverpul je u kratkom saopštenju potvrdio da Španac sada ide u izolaciju, sigurno ne igra za vikend protiv Aston Vile, kao ni pre toga protiv Arsenala u Liga kupu, mada ne bi mogao ni zbog lakše povrede.



Očekuje se da Tijago u potpunosti bude spreman posle reprezentativne pauze, oko 20. oktobra.



Thiago Alcantara has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.



The club has, and will continue to follow, all protocols relating to COVID-19 and Thiago will remain in self-isolation for the required period of time.