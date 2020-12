"The Best" - Ono kad ceo svet zna da ni Mesi ni Ronaldo nemaju šanse

FIFA je objavila trojicu kandidata za nagradu "The Best" koja se dodeljuje najboljem igraču za tekuću godinu, a to su - Robert Levandovski, Kristijano Ronaldo i Lionel Mesi.



Dileme ne sme da bude, Levandovski je jednostavno imao najbolju godinu, možda i ikada, pošto je osvojio sve moguće trofeje i da sve bude još jače - bio je najbolji strelac u svakom takmičenju u kom je učestvovao.



Mesi nije osvojio ništa u 2020. godini, Ronaldo je "na mišiće" osvojio Seriju A i reklo bi se da posle nekoliko godina nemaju nikakve šanse, a postavlja se i pitanje da li su sada zasluženo među trojicom kandidata.





Ova nagrada se dodeljuje od 2016. godine, a prve dve je osvojio Kristijano Ronaldo, potom Luka Modrić, dok je branilac iz 2019. Lionel Mesi.