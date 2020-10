Teške kritike Joviću! (TVITOVI)

Well this game is over!!

Real Madrid gubi na poluvremenu od Šahtjora sa 3:0 na svom terenu, a Luka Jović se utopio u sivilo svog tima.Naravno da još uvek nije kasno da se sve promeni, ali gledajući situaciju na terenu, ali i učinak fudbalera Real Madrida, teško je očekivati tako nešto.Jović je imao jednu šansu u 30. minutu kada je šutirao glavom iz teške situacije, a navijači su dočekali njegovo slabije izdanje u prvom poluvremenu.Evo nekih tvitova."Ova utakmica je gotova!!! Osim ako Benzino uđe na teren sa Ramosom, jer Militao i Jović su užasni!!!""Luka Jović je uzaludan u našem klubu jer tim ne igra za njega.""Kako očajan početak. Bez Ramosa Realova odbrana je veoma lomljiva. Jović nema samopouzdanje.""Otpustiti Zidana ujutru i deportovati Jovića na poluvremenu"