Terorisao je mreže u Primeri i sada odlazi u penziju!

Aric Aduric je završio svoju karijeru.



On je odlučio da se uopšte ne vraća na teren nakon pandemije koronavirusa, prestar je da bi ponovo trenirao sa ekipom i bio u istoj formi kao ostali, pa možemo konstatovati i da je odluka na mestu.



Ostaje jedino žal što neće dobiti gromke aplauze na poslednjoj utakmici u Bilbau, možda je i to razlog njegovog ranijeg odlaska.



Najavio je kraj još početkom sezone, ali smo očekivali da će biti u sastavu makar do kraja ove i posle pandemije koronavirusa.



Aduric je apsolutna legenda Bilbaa, dva puta je bio najbolji strelac Lige Evrope, često se sa Ronaldom i Mesijem borio za titulu najboljeg strelca Primere.



Ukupno 172 gola za Bilbao ga vode u legendu, prisetimo se najlepšeg protiv Barselone za pobedu.