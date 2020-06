Ter-Štegen saopštio najvažniju odluku

Nedeljama unazad spekuliše se da Mark Andre Ter-Štegen okleva i traži previše novca, ali nema dilemu oko ostanka u Barsi.



Katalonski klub je odredio dva glavna zadatka do kraja ove godine, a to je da Mesi i Ter-Štegen potpišu nove višegodišnje ugovore i deluje da će se to dogoditi pre očekivanja.



Nemca su mediji selili ovog leta u Bajern Minhen, ali je postalo jasno da od toga neće biti ništa kada je Manuel Nojer potpisao novi ugovor.



Ter-Štegen je za španski As danas rekao da ne postoji ni promil šanse da napusti Barsu ovog leta.



"Ne postoji apsolutno nikakva šansa da napustim Barsu ovog leta. Moj agent se već nekoliko puta sastao sa upravom i siguran sam da će sve biti rešeno. Osećam se veoma dobro u klubu, a i moja porodica obožava Barselonu", rekao je Ter-Štegen.



Nemac je uz Mesija definitivno najbolji igrač Barselone, stoga ni ne čudi što traži da bude među plaćenijim igračima u ekipi. Poređenja radi, Vidal i Rakitić imaju daleko veća primanja, pa klub pokušava da ih se otarasi baš zbog toga.



Ako neko zaslužuje veću platu i da bude odmah posle Mesija, onda je to definitivno Ter-Štegen.



Podsetimo, on je u Barsu stigao leta 2014. godine iz Borusije Menhengladbah za samo 12 miliona evra.