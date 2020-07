Ter-Štegen prelomio, očajna i odlična vest za navijače Barse!

Mark Andre Ter-Štegen je pred potpisom novog ugovora sa Barselonom. Iako se spekulisalo da Nemac otežava pregovore i zahteva veća primanja, na kraju je dogovor blizu, pa će Ter-Štegen dobiti novi ugovor do 2025. godine uz znatno povećanje plate.



Plan je da Nemac potpiše novi ugovor sa Barsom pre nastavka Lige šampiona ili pre starta naredne sezone, dakle, u narednih mesec dana.



Ipak, loša vest je da će Ter-Štegen morati na operaciju zbog hronične povrede tetive. Ono što je dobro, on će biti u stanju da brani u završnici Lige šampiona, za početak protiv Napolija 8. avgusta, a kasnije i u Lisabonu ako Barsa pobedi Italijane.



Lekarski tim je savetovao Nemca da odmah posle Lige šampiona ode na operaciju, ali je problem što oporavak traje i do četiri meseca.



To bi značilo da Ter-Štegen ne bi branio praktično do kraja 2020. godine, što je veliki udarac za Barsu, jer je u pitanju sigurno drugi najbolji igrač uz Lea Mesija.



Za sada nema potvrda, ali su ovu vest o operaciju preneli pouzdani izvori Asa, pozivajući se na ljude bliske nemačkom golmanu.



Ter-Štegen je u Barsu stigao leta 2014. godine iz Borusije Menhengladbah za samo 12 miliona evra.