Tek počelo, Grizman u velikom problemu, hoće li Barsu skupo koštati promašaj u prelaznom roku?

Brojevi su neumoljivi računajući i prošlu sezonu, Antoan Grizman je postigao dva gola u poslednjih 20 mečeva. Ako se za prošlu sezonu može reći da nije igrao na svojoj poziciji, sada ga je Kuman stavio u sam centar zbivanja.



"Morao je da postigne golove, s obzirom na kvalitet", rekao je Kuman posle poslednjeg meča. Probao je i da ga pomeri na bok, da mu da širinu, mada Francuz traži da igra najbliže golu.



Ali, ne radi, i to brine Kumana. Jer on je hteo da mu dovede alternativu, Depaja, koji može da igra na više pozicija u napadu, ali Barsa nije imala novca za zahteve Liona.



Za razliku od Barselone, Grizman daje golove u Francuskoj, u protekla tri meča, dva puta je pogodio mrežu i imao dve asistencije.



Nekako deluje letargično u Barselonu za razliku od onoga kada obuče dres domovine. On radi dobro na treninzima, ali mu nekako nedostaje samopouzdanje na terenu. I te dve promašene šanse protiv Sevilje u nedelju pokazuju da je nesiguran. I Kumanu to smeta, jer on veruje da je to što si u Barseloni dovoljno da si svestan sopstvenih mogućnosti.







Ako uporedite Grizmana sa Suarezom u dresu Barselone, to je poražavajuće. On je dao 15 golova u 51 zvaničnoj utakmici za klub, za nekoga ko je plaćen 120 miliona to su loše brojke. Urugvajac je u prvoj sezoni u Barsi odigrao 43 utakmice dao je 25 golova i imao 15 asistencija. Druge sezone je dao 59 pogodaka u 53 meča, pa vi sad uporedite sa Grizmanom.



Ulje na vatru je dolio Dešamp koji kaže da Grizman nije srećan u Barseloni.



Iskreno vidi se iz njegovog govora tela, poteza, čini se da žali što je prešao iz Atletika, a priča se da nije ni dobro dočekan prošlog leta.



Sve u svemu, problem koji plaši Barsu jer Brajtvajt koji je centralni napadač nije taj kvalitet, pa, ako Grizman nastavi ovako, pre ili kasnije Mesi će na centralnu poziciju, levo je Fati, iza Kutinjo, a desno bi mogao priliku da dobije Trinkao...