Tako to radi Bajern - Na dan "Klasikera", završen najvažniji posao!

Neverovatno, ali Bajern Minhen pokazuje kako treba da se posluje i kako se čuva tim, čak i kada deluje da će se sve "raspasti".



Pre samo mesec ili dva, Bajernu je pretio pravi egzodus, pošto su Manuel Nojer i Tomas Miler izrazili nezadovoljstvo, a potom i David Alaba.



Nojer je bio nezadovoljan činjenicom da su mediji odjednom "upali" u svlačionicu i da je sve nekako počelo da "curi" i da Bajern više nije ONA porodica.



Miler je bio spreman da ode, nije mogao da shvati da Niko Kovač vodi Bajern i nije razumeo njegove ideje.



Bajern je uspeo da pronađe zajednički jezik, predstavi novi projekat sa Hansijem Flikom i BUM - Miler i Nojer su potpisali nove ugovore i to nije sve!









Treći nezadovoljni, Alaba, sada dobija ponudu da postane najplaćeniji igrač u Bajernu samo da ostane! Bild prenosi da je klub spreman da ponudi Alabi čak 15 miliona evra godišnje da obnovi ugovor, koji mu ističe 2021. godine.



Bajern je već obavestio Alabine agente o novom ugovoru i čeka se odgovor.



Bavarci su svesni da će zamenu teško naći, te da će ih to mnogo više koštati, ali to nije sve.



Bajern ovako po ko zna koji put šalje poruku svima da njegovi nedodirljivi zaista to i jesu, a to ponekad nema cenu i zato su i sedmostruki uzastopni šampioni Nemačke.



Neka se spremi danas Borusija!