Tako to rade boemi, Šerif Konjević ga ispratio u Barselonu!

Miralem Pjanić je ostvario svoj san i prešao je u Barselonu. Tim rečima je danas opisao posao sa Barsom i direktor Juventusa Fabio Paratići, koji kaže da je za Pjanića odlazak na Kamp Nou kruna karijere.



I kako to obično biva, na našim prostorima, ovako nešto mora da se proslavi. To niko nije jači od Balkanaca.



Pjanić je, kao što vidite, u emotivnom transu, kao da živi u snu, na uvce mu peva Šerif Konjević, nazdravlja se, grli i plače.



Čista emocija i pravi način da se proslavi transfer karijere.



I da, ako ovo vidi Arturo Vidal, ako ostane u Barsi, možda bi bilo bolje ne spajati ih na terenu, jer će sigurno biti dobar tandem u kafani...



Šalu na stranu, Pjano, neka je sa srećom!

🤩🇧🇦 New signing Miralem Pjanić organised a party to celebrate his transfer to Barcelona. Look how happy he is... [fb safet suljkanovic via faktor] pic.twitter.com/C7BiQhv3XJ