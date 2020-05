Tajna uspeha najubitačnije "devetke" Evrope - Supruga Ana i njen pakleni plan...

Mi apsolutno smatramo - NE! Poljak igra svoj najbolji fudbal u karijeri, ubitačniji je nego ikada, iako su mu mnogi predviđali pad zbog godina, u avgustu puni 32, ali deluje da će do tada završiti svoju najbolju sezonu u karijeri.



Levandovskom nedostaje još samo dva gola da izjednači svoj rekord karijere i dođe do 43. pogotka u sezoni. Toliko je postigao u sezoni 2016/17, a jučerašnjim golom protiv Ajntrahta stigao je do brojke od 41 pogotka na 35 utakmcica u svim takmičenjima.



To je bio povod da ESPN napravi priču o tajni uspeha poljskog napadača, a ključ drži njegova supruga Ana, koja je nutricionista. Ovo je ispričao Tijago Čonek, naturalizovani Poljak, poreklom iz Brazila, koji je sa Levandovskom igrao na EP 2016 i SP 2018.



"Leva je takav da uvek želi da napreduje, a veliku ulogu odigrala je njegova supruga Ana. Ona je nutricionista i veoma je poznata u Poljskoj. Robertovo telo poznaje bolje od bilo koga i napravila mu je radikalnu dijetu zbog koje je Leva jači nego ikada. I sam mi je priznao da je radikalna promena u ishrani najviše doprinela njegovoj formi i fizičkoj spremi", rekao je Čonek za ESPN i nastavio:



"Ana je svima želela da pomogne, Levandovski je predložio istu dijetu još najmanje petorici saigrača iz reprezentacije, ali to nije isto. Ključ je i način pripreme te hrane, tajming, te različite reakcije svakog organizma", dodao je Čonek.









Kako izgleda Anin recept za Levu?



Čonek kaže - na dan utakmice, Robert unosi mnogo proteina. Tuna je uvek tu za doručak i neki ludi i specifični dodaci. Takođe, na dan meča, izbacio je sve što sadrži gluten i laktozu, a veče pre, pojede pun tanjir pirinča, napunjen ugljenim hidratima. Potom za oporavak posle utakmice, unosi povrće i avokado.



Tijago kaže da je ovo napravilo ključnu razliku.



"Takva briga o svom telu donela je neverovatne rezultate. Svi testovi pokazuju da je Levandovski najspremniji, da misli na svaki mišić. Naročito što su ti rezultati na maksimumu i nakon 50 odigranih utakmica, na kojima je uvek na najvišem fizičkom nivou", zaključio je Tijago Čonek.





Rezultat svega toga?





Leva je vezao pet sezona sa 40+ golova, a ove će gotovo sigurno prvi put doći i do 50...