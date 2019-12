Tajna Ronaldovog skoka u nebo? Priča počela u 11. godini...

Ono što verovatno znate, u Juventusu su pomno pregledali Ronalda kada je stigao iz Reala, na klinici, odnosno laboratoriji koja se nalazi na samom stadionu, niko nije mogao da veruje. Fizički pokazatelji ne lažu, gustina mišića, brzina oporavka, procenat masti, Kristijano ima telo 22-godišnjaka.



Nikome nije bilo jasno u prvi mah kako je uspeo da se sačuva posle više od 15 godina profesionalne karijere, ali kada su sagledali čitavu priču, sigurno da nikada u istoriji nije postojao ovakav fudbaler.



Ne radi se o tome da li je najbolji igrač svih vremena, te stvari su pitanje ukusa, odnosno uvek će biti sporenja, već o tome da nikada u igri nije bilo čoveka tako fizički nadmoćnog koji je toliko trajao. Ono što će većina reći o Ronaldu, što trenera, što saigrača, on jeste vanserijski talenat, ali recimo da zaostaje za Maradonom ili Mesijem. Ipak, sve razlike je izbrisao fanatičnim radom.



Počelo je u 11. godini, tada je procena bila da će ostati suviše nizak za ozbiljan fudbal. Od tada živi spartanski, napustio je rodno ostrvo i stigao sam u najbolju fudbalsku školu, Sportingovu, a ono što kažu tadašnji saigrači je da je od prvog trenutka bilo jasno da neko sa takvom ambicijom mora da uspe. Naime, Ronaldo je uvek prvi dolazio, poslednji odlazio i to je ostalo do današnjeg dana, njega zanima samo i jedino trening.



Kako to izgleda?



Kada se onaj deo na terenu završi, dok drugi odmaraju, on radi na sebi. Prvo u teretani koju ne propušta, zatim u bazenu gde radi na mišićima i snazi nogu. Prema nekim pričama on praktično trenira tri puta dnevno, hrani se žitaricama bez glutena, voćem i povrćem. Pije isključivo vodu, šest malih obroka dnevno koje sprema njegova majka mu pomažu da ima energije za celodnevni rad.



Ide vrlo rano na spavanje, ustaje rano tokom sezone. Vrlo retko izlazi, to je bio slučaj i u Madridu kada nije imao decu, a kako je sam rekao i kada dođe kasnije, što je vrlo retko, ne ide u krevet dok ne odradi vežbe.



Benatija je pre par dana ispričao o tome da Ronaldo ostaje posle utakmica u kojima nije igrao, ili je malo proveo na terenu u teretani na Juventusovom stadionu oko ponoći, kako bi nadoknadio ono što je propustio na terenu, ali postoji i bolja priča iz Reala.



Naime, Ronaldo je zatvoren, ali ima veliko poštovanje prema saigračima, uvek prihvata poziv za proslave, ali dolazi prvi i prvi odlazi, čak su neki igrači pravili svečanosti i proslave ranije, kako bi se vratio kući na vreme.



Kod kuće imao i krio komoru, vrednu oko 600 000 evra, zanimljivo da je to video od Riberija i odmah je kupio, jer pomaže oporavku. Nitrogen ledi temperaturu na -160 do -200, što sprečava upale i probleme sa mišićima.



Jasno, na ovo dodajte fantastične fizičke predispozicije, ali čini se da ga je fanatizam u radu odvojio od drugih i zaista je zaslužio apsolutno sve što je napravio u neverovatnoj karijeri.