Tadić predlaže i na revolucionarno rešenje - "finale"?!

Kao što znate, Eredivizija je odlučila da obustavi ovu sezonu bez proglašenja šampiona, što je najviše razočaralo vođu Ajaksa, Dušana Tadića.



Naš reprezentativac je prošle sezone vodio Ajaks do istorijske duple krune i polufinala Lige šampiona, a i ove je bio na dobrom putu da je odbrani, ali Holandija je odlučila da obustavi fudbal do septembra.



Dušan Tadić je momentalno reagovao, a dan kasnije je čak predložio i revolucionarnu ideju - jedan meč, praktično finale, između Ajaksa i AZ Alkmara, koji dele prvo mesto.



"Uopšte nisam srećan, a kako i da budem? Ne mogu da prihvatim odluku da Holandija ostane bez šampiona za ovu sezonu. Mi smo prvi na tabeli, prihvatio bih čak i da odigramo samo jedan meč sa AZ Alkmarom samo da imamo mogućnost da se borimo za titulu. Biće katastrofa ako ovako ostane", rekao je Tadić.



Tadić se složio da fudbal ne sme da bude u prvom planu, ali...



"Slažem se u potpunosti, ovo je težak period za sve i zdravlje svih mora da bude prioritet na celom svetu. Cilj je da se sve što pre vrati u normalu, da svet pobedi koronavirus i da sve ovo ružno ostavimo iza nas. Ali, ja sam i profesionalni fudbal, volim da igram fudbal, da pobeđujem, da osvajam trofeje i radim naporno svakog dana kako bih to i ostvario...", dodao je Tadić.