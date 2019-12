Tadić odbio Mančester junajted, pa naljutio oca!

Dušan Tadić je sjajnim igrama u Ajaksu privukao pažnju svetske fudbalske javnosti, pa se tako zasluženo našao u izboru za Zlatnu loptu ove godine.



Srpski fudbaler je pre "kopljanika" nastupao za Sautempton gde je došao iz Tventea 2014. godine, a Tadićev otac Petar otkrio je holandskim medijima da je tada mogao da obuče dres Mančester junajteda.



"Dušan je mogao da ide u Mančester Junajted i Sautempton. Želeo sam da ode u Mančester kod Luja van Gala, ali je Dušan hteo kod Ronalda Kumana. Nismo to mogli zajedno da rešimo. Mančester je oduvek bio vrhunski klub, ja sam bio njegov navijač. Voleo sam Bobija Čarltona, Džordža Besta, Rajana Gigsa, Pola Skolsa i druge, oduvek su imali vrhunske igrače", rekao je Tadić senior za holandski Voetbal.



"Zbog toga sam bio jako ljut na Dušana. Pričali smo tada celo veče, ali na kraju je Dušan rekao da će ionako izabrati Sautempton", objasnio je on.



Istina, lepo bi bilo videti ga u jednom od najvećih svetskih klubova, međutim pitanje je kako bi se Duća snašao u haosu koji je na Old Trafordu usledio nakon odlaska Aleksa Fergusona.