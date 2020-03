Tadić besan: "Ovo je neprihvatljivo, ostaćemo bez titule!"

Fudbaleri Ajaksa su minule sezone osvojili duplu krunu u Holandiji u dominantnom maniru, igrali su i polufinale Lige šampiona i imali plasman u veliko finale sve do sudijske nadoknade, kada im je snove srušio Lukas Moura.



Zaista su imali sezonu za pamćenje, letos su prodali nekolicinu igrača, pre svega De Lihta i De Jonga i nastali su problemi.



Ispali su najpre iz Lige šampiona u grupnoj fazi, sada su šokirali i u Ligi Evrope, gde ih je Hetafe izbacio već u prvoj fazi eliminacije.



Stvari su krenule po zlu i u Erediviziji, nakon sinoćnjeg poraza od AZ-a imaju isti broj bodova kao i ekipa iz Alkmara (53), samo ih gol razlika čuva na vrhu tabele.



Dušan Tadić je govorio za medije nakon novog razočarenja, bio je vidno besan.



"Ovo je neprihvatljivo, neverovatno. Igramo lošu utakmicu i ne ispunjavamo svoje zadatke.



Ako jedan igrač zakasni, onda je ceo sistem u problemu. Onda dođe do domino efekta i stvari počnu da se dešavaju, vidite da imamo problema sa svim i svačim.



Da li sam ljut? Da, jesam ljut. Na sebe, na sve. Ne možemo da prihvatimo ovo, bolno je. Moramo da se pogledamo u ogledalu, ja to uvek prvi uradim.



Osećam se dobro, nisam umoran, ali moram da igram bolje. Mogu bolje i moram bolje.



Ako nastavimo da igramo ovako, nećemo biti šampioni. A bilo je tako divno biti šampion prošle godine. Ako hoćemo da iskusimo ponovo nešto tako divno, moramo da se vratimo našem načinu igre", jasan je Tadić.







On je u poslednje vreme bio na meti kritika, ali je činjenica da ima devet golova i 14 asistencija u šampionatu, pa te pomenute kritike padaju u vodu.



"Kopljanici" su ostali bez dva jako bitna igrača minulog leta, kapitena i neumornog veziste, to nisu uspeli da nadoknade, pritom povrede muče Neresa, jasno je da su problemi brojni, ali je isto tako jasno da Tadić nije jedan od njih.



Videćemo da li će Ten Hag umeti da preokrene situaciju, on i njegovi puleni su sada na velikom, velikom ispitu.