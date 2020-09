"Svrake" ne odustaju, sprema se tužba protiv PL?!

Njukasl je tokom leta bio blizu prodaje.



Majk Ešli je vlasnik tim još od 2007. godine. Navijači su se nadali da je ovo ta godina kada će doći do promene vlasnika, čak iako to budu sumnjivi kupci iz Saudijske Arabije pod okriljem princa Bin Salmana.



Čelni ljudi Premijer lige su posle ogromnog pritiska odbili ovakav vid otkupa, to jest javni investicioni fond Saudijske Arabije koji je bio zainteresovan za kupovinu "svraka", je pao na testu vlasnika i direktora koji sprovodi PL.



Majk Ešli je danas izdao saopštenje.



U njemu se navodi kako Premijer liga nije dozvolila fondu iz SA, PCP kapitalnim partnerima i braći Ruben, britanskim biznismenima, da otkupe klub. Svi su pali na pomenutom testu "vlasnika i direktora".



Takođe se navodi da je investicioni fond iz Saudijske Arabije u potpunosti autonoman i nezavistan od strane vlade SA, čelni ljudi fonda i Majk Ešli su i dostavili dokumentaciju koja to potvrđuje.



U zaključku je navedeno kako će se razmotriti sve moguće dalje opcije, engleski mediji prenose da je moguća i tužba protiv Ričarda Mastersa i same Premijer lige.



Ešli navodi da će pored svih problema nastaviti da pruža podršku treneru prvog tima Stivu Brusu, igračima i celom stručnom štabu kako bi ostvarili zacrtane ciljeve u narednoj sezoni.