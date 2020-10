Pobeda Njukasla u okviru trećeg kola Premijer lige protiv Barnlija sa 3:1.







Već u 14. minutu Alan Sent Maksimin je uspeo sjajnim prodorom da iznenadi protivnika, uspeo je da se izbori za udarac i pogodio je - 1:0.



Uglavnom je to bilo ono što je bitno iz prvog poluvremena, a u drugom daleko više dešavanja.



Kris Vud je imao dobar pokušaj da donese gostima izjednačenje, a onda se to i desilo. Ešli Vestvud se našao na pravom mestu kada je trebalo, dočekao je odbijenu loptu za 1:1. Igrao se 61. minut.



Samo četiri minuta kasnije gol u mreži Barnlija, Sent Maksimin je ovoga puta asistent, Vilson strelac.



Goste je dokrajčio penal u 76. minutu, Nik Poup je napravio faul, a Kalum Vilson ponovo siguran.