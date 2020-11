Svlačionica Mančester Junajted donela presudu! Hoće li željeni čovek za klupu pobeći?

Engleski mediji tvrde da se svlačionica Junajted okrenula protiv Solskjera i da su svesni da sa njim neće stići daleko. Doduše, moglo bi se debatovati o tome, kolika je trenerova krivica i mogu li igrači stalno da koriste klupu kao kišobran za neuspehe.



Bilo kako bilo, oni smatraju da je potreban iskusniji trener, nije tajna da je Junajted već kontaktirao Poketina da se raspitivao o njegovoj spremnosti da eventualno preuzme klupu i da je dobio pozitivan odgovor.



Argentinac čeka posao gotovo godinu dana od kada ga je zamenio Murinjo, imao je nekoliko ponuda, spekuliše se da je odmah odbio Arsenal, ali da posle osim Benfike nije bilo baš nekih ponuda koje bi razmatrao.



Nakon poraza od Arsenala, Junajted je izgubio u Turskoj, pa bi i pored dve startne pobede u nastavku Lige šampiona mogli da izgube top 16 fazu, čekaju ih Turci kod kuće, ali i PSŽ i gostovanje u Lajpcigu.







Posle neuspeha od Arsenala, klub je završio na 15. mestu na tabeli, a skor na nekadašnjoj tvrđavi kakva je bila "Old Traford" je najgori u istoriji, bod iz četiri meča.



U Junajtedu strahuju da će Poketino odbiti posao jer pregovara sa jednim drugim klubom. Postoje nagađanja da je to Inter, koji bi mogao da se rastane sa Konteom, mada je to malo verovatno.



Španski mediji tvrde da bi u slučaju da Zidan na kraju sezone ode iz Reala klupa bila ponuđena Poketinu. Tačnije da će Perez probati da rezerviše Argentinca za leto. Postoje navodno i kontakti sa bivšim klubom PSŽ, ali generalno svaka velika kluba koja se bude zaljuljala moraće da uzme u obzir da je Poketino slobodan.



Da li će Junajted reagovati?



Ipak nije izvesno da Solskjer izgubi posao već tokom pauze ako padne na "Gudisonu" sutra, ali još neki kiks odmah posle nastavka šampionata (nema težak raspored) bi verovatno značio kraj.



Do sada je Norvežanin par puta uspeo da sačuvao posao kada je bio na ivici, serijom pobeda, videćemo hoće li to i sada biti slučaj.